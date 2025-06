Il Valtiberina Tennis festeggia la promozione in D1

Il Valtiberina Tennis si distingue ancora una volta, celebrando con orgoglio la meritata promozione in D1 della sua prima squadra femminile. Un percorso impeccabile, segnato da vittorie consecutive e impegno costante, ha portato il circolo di Sansepolcro a raggiungere un traguardo storico. La formazione ha fatto affidamento su talento, determinazione e una straordinaria coesione di squadra, dimostrando che con passione e dedizione i sogni si trasformano in realtà.

Arezzo, 16 giugno 2025 – . Il traguardo è stato raggiunto dalla prima squadra femminile del circolo di Sansepolcro che, impegnata nel campionato toscano di D2, è stata protagonista di un percorso impeccabile dove ha vinto, tra girone iniziale e tabellone regionale, ognuna delle cinque partite disputate e ha così meritato la salita nella categoria superiore. La formazione ha fatto affidamento sulle racchette di Alessia Bellotti, Elora Dabija, Anna Sophie Grashofer, Michela Metozzi ed Anna Pazzi che si sono alternate in campo tra singoli e doppi, con il costante sostegno del capitano Luca Cesari, del presidente Carmelo Gambacorta e del direttore sportivo Leonardo Marinelli.

