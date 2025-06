Il vademecum complottista sulla Pandemia Covid-19

Nel vortice di informazioni e disinformazioni che circolano online, un vademecum complottista sulle origini della Covid-19 sta attirando l'attenzione di molti. Spesso condiviso senza filtri, questo documento alimenta dubbi e teorie infondate, distorcendo la realtà dei fatti. Per chi ha poco tempo, è fondamentale saper distinguere tra verità e fake news: ecco perché è importante analizzare criticamente queste affermazioni e affidarsi a fonti ufficiali e scientifiche.

Diverse condivisioni Facebook riportano una sorta di vademecum sulle origini della Covid, che diversi utenti No vax hanno messo in circolazione insinuando presunti indizi di una cospirazione pandemica globale. Abbiamo analizzato le affermazioni elencate. Tutte si basano su preconcetti e falsi miti già rivelatisi falsi o fuorvianti. Per chi ha fretta:. Circola online la traduzione di un vademecum sulle origini della Covid di stampo cospirazionista e No vax.. Nessuno dei punti elencati fa riferimento a fonti valide.. Tutte le affermazioni sono vecchie bufale già ampiamente smentite.. Analisi. Il vademecum sulle origini della Covid si presenta nel seguente modo: Riassunto degli eventi quasi esaustivo ed assolutamente preciso. 🔗 Leggi su Open.online

