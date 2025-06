Il trasporto pubblico locale di Frosinone potenziato con i bus elettrici

Il futuro di Frosinone si illumina con una mobilità più verde e sostenibile: l’amministrazione Mastrangeli ha inaugurato un nuovo capitolo del trasporto pubblico locale, potenziando la flotta con moderni bus elettrici. Questa rivoluzione non solo riduce le emissioni, ma promette anche un servizio più efficiente e confortevole per i cittadini. Con l’intento di migliorare la qualità della vita, il progetto si prepara a cambiare radicalmente il modo di muoversi in città…

In arrivo i nuovi bus elettrici per la flotta del trasporto pubblico locale di Frosinone. L’amministrazione Mastrangeli ha infatti rimodulato il quadro tecnico economico per l’acquisto dei nuovi mezzi, che andranno gradualmente a sostituire i vecchi bus alimentati a metano, e delle relative. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Il trasporto pubblico locale di Frosinone potenziato con i bus elettrici

