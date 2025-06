Il tragico incendio nel podere Padre e figlio morti per le ustioni Chi erano le vittime

Un tragico lutto scuote Montecatini Terme: padre e figlio, vittime di un devastante incendio, ci hanno lasciato in modo drammatico e improvviso. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di Lamberto Balzi, 85 anni, e del suo amato figlio Luca, 54 anni, entrambi vittime di un incidente che ha segnato profondamente il cuore della cittadinanza. Un dramma che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza della prevenzione.

Montecatini Terme, 17 giugno 2025 – Se ne sono andati a distanza di un giorno l'uno dall'altro, padre e figlio. Dopo la morte di Lamberto Balzi, 85 anni, avvenuta già nella serata di sabato dopo l'incendio nel proprio podere che lo aveva travolto mentre era insieme al figlio Luca di 54 anni, ora si conta un altro lutto nella sua famiglia. Luca infatti, che nell'incendio aveva riportato ustioni su tutta la parte inferiore del corpo, si è spento nella serata di domenica, intorno alle 19. A seguito delle fiamme che li avevano investiti mentre facevano pulizia nel proprio podere in località Pietre Cavate sabato poco dopo le 12, i due erano stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso in due ospedali diversi.

