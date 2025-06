Il traghetto colpisce e fa crollare il faro Start Romagna | Episodio al vaglio delle autorità competenti

Un incidente che scuote la costa di Marina di Ravenna. Il traghetto Start Romagna ha urtato e abbattuto il faro locale, un evento sotto attenta analisi delle autorità competenti. La torre sarà rimossa già oggi, ma le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà questa vicenda che coinvolge sicurezza e tutela del patrimonio marittimo.

Dopo che domenica sera il traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini ha urtato e abbattuto la torre faro, Start Romagna comunica che "l'episodio è oggetto di analisi insieme alle autorità competenti per comprendere l'accaduto". Poi aggiunge: "La torre faro sarà rimossa in giornata.

