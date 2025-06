Il tocco in più allo sguardo? Il mascara verde Scelto anche da Dua Lipa

Il mascara colorato sta conquistando le passerelle e i social, come dimostra la scelta di Dua Lipa. Tra nero classico, marrone sofisticato e il vivace verde, quest’ultimo è perfetto per un tocco in più, soprattutto in estate. Divertente e audace, il mascara verde sottolinea lo sguardo senza troppa fatica, donando luminosità a tutte le iridi. Scopri come questa tendenza può trasformare il tuo look con un tocco di peperoncino in più. Siren Eyes: la tendenza trucco occhi per uno sguardo irresistibile...

S e il nero è un grande classico e il marrone è ideale quando ci si vuole truccare con meno contrasti, il mascara verde è per chi cerca un tocco in più. Soprattutto in estate. Divertente e vivace, è una tonalità che dona a tutte le iridi e che si impone come valida alternativa per sottolineare lo sguardo senza troppa fatica. Oltre a essere molto divertente, come tutti i mascara colorati. Siren Eyes: la tendenza trucco occhi per uno sguardo più sensuale X Leggi anche › Mascara tubing o waterproof: tutte le differenze e quale scegliere per l’estate Mascara verde, l’alleato dello sguardo estivo. Già lo scorso autunno i mascara colorati avevano iniziato a fare capolino nei beauty case dei make up artist e sulle passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il tocco in più allo sguardo? Il mascara verde. Scelto anche da Dua Lipa

