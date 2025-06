Il terrorista islamico espulso dall' Italia aveva presentato domanda di protezione a Trieste

L'11 ottobre, il trentenne tagiko, coinvolto in attività legate all'Isis, è stato espulso dall’Italia dopo che la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta per infondatezza. Un caso che riaccende il dibattito sulla gestione delle minacce e la sicurezza nazionale, evidenziando l’importanza di un sistema di controllo efficace e tempestivo. La vicenda solleva domande cruciali sul delicato equilibrio tra solidarietà umanitaria e tutela della pubblica sicurezza, un tema di grande attualità e complessità.

Il trentenne di nazionalità tagika che il Viminale ha rimpatriato in quanto affiliato all'Isis aveva presentato domanda di protezione internazionale a Trieste. La commissione territoriale l'aveva respinta, per ragioni di "manifesta infondatezza" relativamente alla base della sua richiesta. L'11. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il terrorista islamico espulso dall'Italia aveva presentato domanda di protezione a Trieste

In questa notizia si parla di: aveva - presentato - domanda - protezione

Catania sottochoc per la morte di Santo Re, il gigante buono: “Aveva mal di denti ma si è presentato al lavoro prima dell'incontro fatale” - Catania è sotto choc per la tragica scomparsa di Santo, il "gigante buono" amato da tutti. La sua dedizione al lavoro, nonostante un mal di denti che lo tormentava, racconta di un'epoca in cui sacrificio e rispetto per il dovere erano valori fondamentali.

VOGLIAMO VEDERE. VOGLIAMO SAPERE. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti e Reporters Sans Frontières hanno presentato una lettera firmata da 199 rappresentanti di media e organizzazioni per la libertà di stampa. Chiedono ciò che dovrebbe es Vai su Facebook

Il terrorista islamico espulso dall'Italia aveva presentato domanda di protezione a Trieste; Troppe (sospette) richieste di protezione. Meno sbarchi, ma più domande: il caso del tagiko rimpatriato (di F. Olivo); Corte d’Appello di Roma: è illegittimo il trattenimento in Albania per chi richiede asilo.

Domanda di protezione speciale presentata via PEC prima dell’entrata in vigore del d.l. 20/2023: va sempre applicata la disciplina previgente - Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato a mezzo PEC manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale in ... Come scrive meltingpot.org

Troppe (sospette) richieste di protezione. Meno sbarchi, ma più domande: il caso del tagiko rimpatriato - Il Viminale e il ministero della Giustizia impensieriti dalle domande di protezione tardive. Si legge su huffingtonpost.it