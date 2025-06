Il Teatro Argentina intitola l’Aula consigliare a Massimo Pedroni | scrittore poeta e uomo libero

Nel cuore di Roma, il Teatro Argentina rende omaggio a Massimo Pedroni, scrittore, poeta e uomo di straordinaria libertà, intitolando a lui l’aula consiliare. Figura fondamentale della scena culturale capitolina, Pedroni ha lasciato un’impronta indelebile con la sua passione, sensibilità e dedizione. A due anni dalla sua scomparsa, questa scelta unisce il passato e il presente, celebrando un grande uomo che, con mitezza e forza, ha...

Massimo Pedroni torna nella sala consigliare del Teatro Argentina di Roma, dove per cinque anni è stato consigliere e poi vicepresidente. A due anni dalla scomparsa di Massimo, scrittore, poeta, regista e autore radiofonico, figura di spicco della vita culturale capitolina e non solo, la Fondazione gli rende omaggio con l'intitolazione della Sala. La decisione, votata all'unanimità dal Cda, omaggia un grande uomo che, con mitezza e forza, ha dedicato tutta la vita all'arte lasciando un'eredità pesante. Il Teatro Argentina omaggia Massimo Pedroni. La cerimonia di intitolazione si è svolta presso la Sala Squarzina del Teatro Argentina alla presenza del Cda della Fondazione, delle istituzioni e delle autorità politiche.

