il team di banca generali passato a mediobanca de meo va a kering e altre pillole del giorno

Il mondo finanziario si muove rapidamente: il team di Banca Generali, con 250 milioni di euro sotto gestione, passa a Mediobanca, mentre De Meo si dirige verso Kering. La recente riorganizzazione di Piazzetta Cuccia e le mosse strategiche tra grandi player come Mediobanca e Mediobanca Premier rivelano un panorama in costante evoluzione, ricco di opportunitĂ e sfide. Scopriamo i dettagli di questa giornata all'insegna delle grandi manovre del settore finanziario e della moda.

L’ assemblea di Mediobanca è stata rinviata, ma Piazzetta Cuccia si porta avanti prendendo un team di Banca Generali ( su cui ha lanciato un’ops ) a Teramo. Da LinkedIn emerge il passaggio di un gruppo storico di otto gestori della banca del Leone capitanati dal manager Leonardo De Gregoriis, entrati proprio in questi giorni in Mediobanca Premier. A loro sono riconducibili masse per 250 milioni di euro. A seguire De Gregoriis sono Alessandro Biancacci, Marcello Secone, Antonio Di Giosia, Simone Mazza, Pietro di Giosia, Vittorio Mancarella e Tiziano Capece. Piazzetta Enrico Cuccia, sede di Mediobanca (foto Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it