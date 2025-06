Il Superenalotto torna a premiare il Veneto | 20mila euro vinti a Montebelluna

Il Superenalotto torna a regalare emozioni al Veneto, con un jackpot da oltre 20mila euro vinto a Montebelluna. Lo scorso fine settimana, la fortuna ha sorriso a un giocatore fortunato presso l’edicola di Andrea Biagi, portandogli una vincita di 20.095,03 euro con un “cinque”. Un risultato che accende la speranza di tanti appassionati: chissà quale sarà la prossima grande vincita?

Lo scorso fine settimana il SuperEnalotto è tornato a premiare il Veneto nell'estrazione di venerdì 13 giugno. Come riportato da Agipronews, a Montebelluna è stato centrato un "cinque" da 20.095,03 euro. La schedina fortunata è stata giocata presso l’edicola di Andrea Biagi in corso Mazzini. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Il Superenalotto torna a premiare il Veneto: 20mila euro vinti a Montebelluna

In questa notizia si parla di: superenalotto - premiare - veneto - euro

Il Superenalotto torna a premiare il Veneto: 20mila euro vinti a Montebelluna; Tripla vincita al SuperEnalotto in Veneto: vinti in totale 70mila euro, ecco in quali città ; Centrato un “5” in Veneto, vinti oltre 20 mila euro vinti: ecco dove e il valore del prossimo jackpot.

Tripla vincita al SuperEnalotto in Veneto: vinti in totale 70mila euro, ecco in quali città - SuperEnalotto continua a premiare Il gioco del SuperEnalotto, come sempre, ... Riporta nordest24.it

SuperEnalotto: centrato un “5” da 11mila euro in Veneto - Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 31 maggio 2025, a Romano d'Ezzelino è stato centrato un “5” del valore di 11. Secondo nordest24.it