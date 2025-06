Il suo amore è l’universo | un legame profondo un addio straziante

Il dolore per la perdita di una persona cara scuote profondamente il cuore, lasciando un vuoto incolmabile. Oggi, Soleil Sorge condivide un momento di grande tristezza: la scomparsa di Wendy Kay, la sua amata mamma. Un legame indissolubile che ha segnato ogni aspetto della sua vita, ora intreccia ricordi e lacrime in un addio struggente. La forza dell’amore materno rimarrà per sempre impressa nei loro cuori, portando conforto e memoria eterna.

È morta Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge. A darne l'annuncio sui social è stata la figlia, ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, che con un post pieno d'amore ha voluto condividere con i propri fan la scomparsa di una delle persone più importanti della sua vita. « È con grande dolore nel cuore che vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità» ha scritto Soleil su Instagram.

