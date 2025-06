Il Summermela si apre con lo Yoga day e poi concerto musica dhrupad

Il SummerMela 2025 si apre con un vibrante Yoga Day, seguito da un magico concerto di musica Dhrupad, pronto a incantare il pubblico. Dal 21 al 29 giugno, Roma e Cremona diventano protagoniste di un viaggio tra tradizione e modernitĂ , celebrando la ricca cultura indiana attraverso concerti, danza, cinema e workshop. Un evento imperdibile per gli appassionati di arti e culture asiatiche, che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori.

Roma, 16 giu. (askanews) – Dal 21 al 29 giugno 2025 torna SummerMela, il festival italiano interamente dedicato alla cultura indiana, giunto alla sua tredicesima edizione. Ideato e promosso da FAD – Fondazione Alain DaniĂ©lou – e prodotto da Kama Productions, il festival si snoda tra Roma e Cremona con un cartellone di concerti, spettacoli di danza, proiezioni cinematografiche e workshop, per esplorare il dialogo vivo e fertile tra le arti tradizionali dell’India e la contemporaneitĂ . Come suggerisce il nome sanscrito Mela – “incontro, celebrazione collettiva” – SummerMela è un invito aperto a tutti: un’immersione nelle molteplici espressioni artistiche e spirituali dell’India, in equilibrio tra rigore classico e ricerca sperimentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it