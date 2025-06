Il sindaco di Ostuni | Intitoleremo subito qualcosa al carabiniere ucciso

Il ricordo di Carlo, il valoroso carabiniere ucciso, illumina il cuore di Ostuni. Il sindaco ha promesso un gesto simbolico e duraturo, dedicando un luogo speciale alla memoria di chi ha dato la vita per la sicurezza di tutti noi. Un atto che rafforza l’impegno civico e l’unità comunitaria, e che presto troverà il suo ufficiale riconoscimento, in collaborazione con le autorità locali e nazionali.

«A Carlo intitoleremo qualcosa di significativo all?interno della nostra città . A breve sentiremo anche la prefettura di Brindisi per valutare come procedere per la deroga dei 10. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it