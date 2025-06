Il sindaco di Lucca lancia il progetto per rilanciare la Lucchese in Eccellenza

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, si prepara a rilanciare la storica Lucchese, affidando il futuro del club a un progetto ambizioso e coinvolgente. Dopo 14 anni dalla rinascita di Nicola Giannecchini, oggi è il momento di scrivere un nuovo capitolo di passione e speranza per i tifosi rossoneri. Nella Sala degli specchi di Palazzo Orsetti, il primo passo concreto verso il ritorno all’eccellenza sta per essere svelato, aprendo le porte a un nuovo sogno calcistico.

Quattordici anni fa fu il lucchese Nicola Giannecchini, alla testa di un gruppo di amici, riuscì a far ripartire la Lucchese dall'Eccellenza dopo l'ennesimo "flop". Ora vedremo chi risponderĂ all'appello che il sindaco di Lucca, Mario Pardini – al quale è tornato in mano il titolo sportivo rossonero –, sta per lanciare. E proprio oggi pomeriggio, nella Sala degli specchi di Palazzo Orsetti, il primo cittadino illustrerĂ il progetto preparato dal Comune per cercare di non far morire del tutto il calcio a Lucca. E' ovvio che c'è una bella differenza tra la serie "C", ma anche tra la serie "D" e l'Eccellenza, ma, meglio che nulla, va bene anche ricominciare da capo.

