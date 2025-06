Il sindaco di Imbersago diventa barcaiolo e ripristina il traghetto di Leonardo | lo conduce a mano ogni domenica

Il sindaco di Imbersago, Fabio Vergani, ha deciso di riscoprire le sue virtù da barcaiolo e ogni domenica ripropone il traghetto di Leonardo, portando i passeggeri da una sponda all'altra del fiume Adda a mano. Un gesto che unisce tradizione e passione, salvaguardando un patrimonio storico e culturale. Ma il suo impegno potrebbe presto trovare un nuovo volto grazie a un finanziamento di 30mila euro, che potrebbe garantire un futuro sostenibile al servizio. Continua a leggere.

Ormai da qualche mese il sindaco di Imbersago, Fabio Vergani, conduce il traghetto di Leonardo da una sponda all'altra del fiume Adda. Non trovando un traghettatore, il primo cittadino ha assunto questo ruolo dopo che il servizio era stato interrotto per un anno e mezzo a causa della siccità e per la scadenza della concessione. Ora però sono in arrivo 30mila euro che potrebbero servire per trovare un nuovo conducente.