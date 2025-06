Il sindacato di polizia Silp a Fanpage | Non vogliamo lo scudo penale pericoloso e incostituzionale

Il sindacato di polizia SILP, rappresentato da Pietro Colapietro a Fanpage.it, si oppone con fermezza allo scudo penale, ritenendolo uno strumento rischioso e incostituzionale. In un contesto di delicata indagine sui recenti fatti che hanno coinvolto due agenti, il sindacato sottolinea come questa misura possa compromettere la giustizia e la sicurezza degli operatori stessi. Continua a leggere per scoprire le ragioni di questa posizione critica.

L'indagine per omicidio colposo nei confronti dei due poliziotti che hanno sparato all'assassino del brigadiere Carlo Legrottaglie, uccidendolo, ha riportato l'attenzione sullo 'scudo penale'. Ma come spiega a Fanpage.it, Pietro Colapietro, segretario generale di Silp, il sindacato di Polizia della Cgil, si tratta di uno strumento problematico, incostituzionale e pericoloso per gli stessi agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

