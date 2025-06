Il sequel di joe abercrombie i diavoli diventa entusiasmante grazie a un avvincente indizio

In un panorama letterario del 2025 ricco di nuove avventure, il ritorno di Joe Abercrombie con "The Devils" ha già acceso l'entusiasmo dei fan. Questo sequel promette di essere ancora più avvincente, grazie a un indizio sorprendete che apre scenari inediti e misteriosi. Prepariamoci a immergerci in una saga dark e coinvolgente, dove ogni pagina svela segreti e tensioni che cambieranno per sempre il destino dei protagonisti. L’attesa è ormai alle stelle...

anticipazioni sulla saga di joe abercrombie: i prossimi capitoli de "the devils". Nel panorama della letteratura fantasy del 2025, uno dei titoli più attesi è senza dubbio The Devils di Joe Abercrombie. Questo romanzo rappresenta il ritorno dell'autore dopo cinque anni e si distingue come il primo scritto al di fuori dell'universo della trilogia First Law. L'opera ha già riscosso grande interesse tra i lettori, grazie alla sua narrazione dark e alle sue ambientazioni ricche di personaggi moralmente complessi. La novità più interessante riguarda l'annuncio di due sequel, che promettono di espandere ulteriormente questo mondo affascinante e intricato.