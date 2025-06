Il sacrificio di Aymane Lui è morto per salvarli Loro se ne sono andati

Il sacrificio di Aymane Ed Dafali ci ricorda il valore supremo del coraggio e della generosità. A soli sedici anni, aveva già nel cuore il desiderio di aiutare, purtroppo pagando con la vita per salvare altri. La sua storia è un tributo struggente alla nobiltà dell’animo giovanile e un monito a non dimenticare mai il significato più profondo del sacrificio. In suo onore, continuiamo a riflettere sul vero significato di altruismo e speranza.

Da una parte lo strazio di un padre che ha perso ciò che di più caro aveva al mondo. Dall'altra, un intero Paese che si stringe intorno a un giovane che ha sacrificato la propria vita per soccorrere una coppia in difficoltà. In mezzo, il sorriso di Aymane Ed Dafali, sedici anni di sogni e progetti per un'esistenza spezzata in un sabato di allegria sotto il sole dei lidi ferraresi. Aymane è morto cercando di salvare due giovani in difficoltà nelle acque Logonovo, il canale che separa i lidi di Estensi e Spina sulla costa di Comacchio. Un tratto particolarmente insidioso nel quale, come spiega il bagnino Filippo Barillari, la balneazione è rigorosamente proibita proprio a causa delle forti correnti.