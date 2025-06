Il Rolex indossato da Roger Federer in occasione della 24 ore de Le Mans è uno degli orologi più ambiti al mondo

riconoscibile, con un sorriso contagioso, Federer ha catturato l’attenzione non solo per la sua eleganza ma anche per il suo iconico Rolex. Il suo segnatempo, uno dei più desiderati al mondo, ha aggiunto un tocco di classe e prestigio a un evento di fama internazionale. Un gesto che testimonia come stile e passione possano unirsi in un connubio vincente, lasciando il segno anche fuori dal campo.

Roger Federer ha avuto l'onore di dare il via, lo scorso fine settimana, alla 93 a edizione della 24 Ore di Le Mans. «Piloti, accendete i motori», ha detto. Dopo Brad Pitt (2016), Rafael Nada l (2018), LeBron James (2023) e Zinédine Zidane (2024), il quarantatreenne svizzero non si è fatto pregare per sventolare allegramente la bandiera blu, bianca e rossa a pochi secondi dall'inizio della mitica gara di resistenza. Vestito in modo semplice e chic con pantaloni chino beige e una giaccacamicia leggera blu navy, Roger Federer ha passeggiato con classe nel paddock di Le Mans, dove ovviamente non sono mancate le richieste di autografi, selfie e fotografie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il Rolex indossato da Roger Federer in occasione della 24 ore de Le Mans è uno degli orologi più ambiti al mondo

