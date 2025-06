Il ritorno della Quintana Festa in piazza Aranci | Restituita alla città Protesta degli animalisti

Il cuore di Massa batte di nuovo forte con il ritorno della Quintana in Piazza Aranci, un evento che ha riacceso l’anima della città dopo oltre trent’anni. Un momento di gioia condivisa, tra emozioni e ricordi, che ha attirato oltre 700 spettatori pronti a vivere l’antica tradizione. Tuttavia, questa rinascita ha anche acceso le proteste degli animalisti, mettendo in discussione il rispetto per tutti gli esseri viventi. La festa si apre a nuove riflessioni e sfide, continuando a scrivere la storia di Massa.

Un ritorno che è sembrato un abbraccio collettivo, un respiro lungo e profondo che Massa ha trattenuto per oltre trent’anni e che finalmente ha potuto liberare. Sabato sera, la Quintana Cybea è tornata a casa, in quella piazza Aranci dove tutto ebbe inizio nel 1557, quando si corse per la prima volta la Giostra all’Anello. Le tribune erano piene, oltre 700 persone con gli occhi puntati sulla sabbia illuminata a giorno, mentre nel silenzio vibrante della sera il rumore degli zoccoli annunciava l’inizio di una notte diversa da tutte le altre. Un lungo applauso ha aperto la manifestazione, dedicato a Luciano Cosci, uno dei padri fondatori della Quintana, al quale è stato simbolicamente dedicato il Palio 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno della Quintana. Festa in piazza Aranci: "Restituita alla città". Protesta degli animalisti

