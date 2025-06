Il ritorno del Vespucci Finalmente a casa Il caloroso benvenuto alla più bella del mondo

Il maestoso Amerigo Vespucci torna a casa, accolto con entusiasmo dalla splendida Più Bella del Mondo. Dopo un tour mondiale straordinario, lungo due anni e quasi 50 mila miglia percorse tra cinque continenti, questa nave simbolo di orgoglio e tradizione marittima si prepara a vivere giorni di festa e celebrazione. La città si appresta a rendere omaggio a questo capolavoro della Marina Militare, un vero e proprio simbolo di avventura e maestria navale, che lascerà il molo Italia...

Attraccherà al molo Italia questa mattina nave Amerigo Vespucci, di ritorno a casa dopo il tour mondiale che in due anni l’ha vista percorrere quasi 50 mila miglia attraverso cinque continenti, toccando 32 paesi e 53 porti. La nave scuola della Marina Militare sarà accolta col calore dalla città, con una una festa che si protrarrà per alcuni giorni, fino a lunedì prossimo quando il veliero lascerà molo Italia per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della “prossima avventura”. Stamani ad accogliere in mare il Vespucci in arrivo dopo la tappa genovese, intorno alle 10.30, ci saranno numerose barche da diporto in prossimità dell’isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. 🔗 Leggi su Lanazione.it