Il rito propiziatorio dell' acqua di San Giovanni al Parco Paternò del Toscano

Se desiderate immergervi in una tradizione millenaria che unisce spiritualità e natura, non potete perdere questa occasione unica. Un momento di riflessione e magia vi aspetta al Parco Paternò del Toscano, dove il rituale dell'Acqua di San Giovanni vi condurrà in un viaggio tra passato e presente, riscoprendo il valore delle radici e il collegamento con la Terra. Preparatevi a vivere un'esperienza che rinnova l'anima e celebra il ciclo delle stagioni.

Preparatevi a un'esperienza magica e suggestiva al Parco Paternò del Toscano di Catania. Il 23 giugno, alle 18:30, Sicilia Gaia vi invita a scoprire l'antico rito propiziatorio dell'Acqua di San Giovanni. In un mondo che va veloce torniamo riprenderci l'equilibrio dettato dalle stagioni.

