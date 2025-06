Il Rifugio dei Mele il magico ritrovo di Nocelle che incanta anche gli dei

Nel cuore dei Monti Lattari, tra panorami mozzafiato e un’atmosfera magica, si trova il Rifugio dei Mele, il tesoro nascosto di Nocelle. Un luogo che incanta anche gli dèi, dove la natura si fonde con gusti autentici e atmosfere di pura serenità. Se desideri scoprire un angolo di paradiso lontano dalla frenesia, questo rifugio ti aspetta per regalarti emozioni indimenticabili…

di Maridì Vicedomini Anche gli Dei discesero dall’ Olimpo percorrendo “Il sentiero degli Dei” sui Monti Lattari per raggiungere “Nocelle” borgo incantato di Positano al fine di godere di un panorama mozzafiato e gustare piatti prelibati a “Il Rifugio dei Mele”! Proprio quì a Positano alta, lontano dalla movida dei pittoreschi vicoli della “perla della Costa d’Amalfi”, durante la bella stagione, i lovers della natura e di un’atmosfera radical chic si incontrano puntualmente nell’esclusivo ritrovo by “Mele Mandara Group, per trascorrere indimenticabili serate, “coccolati” da un eccellente team coadiuvato dal direttore Angelo Fusco, tra cui, un esperto sommelier con la sua carta di selezionatissimi vini ed uno chef con una cucina altamente innovativa sapientemente mixata con le antichi tradizioni del luogo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it