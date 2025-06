Il rientro del cardinale Lojudice

Dopo due giorni di attesa ad Amman, il rientro dei vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa si concretizza con il volo della Royal Jordanian partito ieri. I 32 pellegrini, tra cui tre frati francescani, hanno superato le difficoltà logistiche e sono ora in viaggio verso casa. L’esperienza, segnata da imprevisti e fede, si conclude con la speranza di un ritorno sicuro e ricco di significato. Arrivo imminente in Italia...

I vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa, bloccati da due giorni ad Amman, in Giordania, sono ripartiti con un volo della Royal Jordanian dalla capitale giordana alle 15.40 di ieri, ora italiana. Al gruppo dei 29 pellegrini toscani, ieri erano rientrati i primi tre vescovi e un laico, si sono aggiunti anche tre frati francescani. In totale sono quindi 32 e tutti, dopo aver effettuato le pratiche in aeroporto hanno preso il volo. Arrivo previsto ieri sera alle 20.25 all'aeroporto di Malpensa, a Milano. Qui, ad attenderli, un bus navetta per rientrare a Firenze. Il presidente della Cet, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che guida la delegazione, al telefono rassicura che tutti "stanno bene".

