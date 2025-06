Il Ricercatore Campano Emanuele Andreano premiato dall’Accademia dei Lincei

Un importante riconoscimento per la scienza italiana e un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana: il ricercatore Emanuele Andreano, originario di Battipaglia e oggi responsabile di Sierologia e Immunologia presso la Fondazione Biotecnopolo di Siena, è stato insignito del Premio "Antonio Feltrinelli Giovani" dall'Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premio, tra i più prestigiosi in Italia e noto anche come "Nobel italiano", è stato conferito ad Andreano per il suo lavoro pionieristico nella comprensione delle infezioni causate da virus zoonotici, tra cui il SARS-CoV-2.

