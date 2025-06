Il ricercatore campano Emanuele Andreano premiato dall’Accademia dei Lincei per le sue ricerche sul SARS-CoV-2

Il ricercatore campano Emanuele Andreano, proveniente da Battipaglia e oggi alla guida di Sierologia e Immunologia presso la Fondazione Biotecnopolo di Siena, riceve un prestigioso riconoscimento dall’Accademia dei Lincei. Premiato con il “Antonio Feltrinelli Giovani” alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, questo importante traguardo rappresenta un orgoglio per la scienza italiana e un esempio di eccellenza e dedizione. Un motivo di ispirazione per tutta la comunità campana e oltre.

Un importante riconoscimento per la scienza italiana e un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana: il ricercatore Emanuele Andreano, originario di Battipaglia e oggi responsabile di Sierologia e Immunologia presso la Fondazione Biotecnopolo di Siena, è stato insignito del Premio “Antonio Feltrinelli Giovani” dall’Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premio, tra i più prestigiosi in Italia e noto anche come “Nobel italiano”, è stato conferito ad Andreano per il suo lavoro pionieristico nella comprensione delle infezioni causate da virus zoonotici, tra cui il SARS-CoV-2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

