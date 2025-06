Il Renato Zero lombardo sotto sfratto | Nessuno vuole affittarmi casa quando vede i miei dieci cani

Renato Zero, il celebre artista milanese, si trova in una situazione simile a quella di Domenico Pansera, alias Nikoana: entrambi desiderano una casa che possa accogliere i loro amati cani. La questione degli animali domestici e delle difficoltà nel trovare un alloggio è un problema reale e comune, che troppo spesso mette in crisi gli affetti più preziosi. È ora di riflettere su come cambiare questa realtà e garantire a tutti un ambiente di convivenza sereno.

Domenico Pansera, in arte Nikoana, 68 anni, cerca casa. Il cantante e performer milanese: "Non so dove andare ma non voglio separami dai miei dieci cani, sono anziani. Quando i proprietari vedono gli animali si tirano indietro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

