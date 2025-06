Il regime di Khamenei cerca una via di fuga

Il regime di Khamenei appare sempre più in bilico, cercando disperatamente una via di fuga. Tra le tensioni e i giochi di potere, emerge la figura del maggiore N., un pilota di caccia israeliano, riservista, marito e padre, che ha partecipato al primo volo decisivo per l’operazione Am Kelavi, simbolo di una strategia audace e rischiosa. La posta in gioco è alta: scopri come questa trama intricata potrebbe cambiare gli equilibri della regione.

Il maggiore N. è un pilota di caccia israeliano, è un riservista, è sposato, ha un figlio, ha preso parte al primo volo verso l’Iran per dare inizio all’operazione Am Kelavi (Leone che si erge, “Ri. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il regime di Khamenei cerca una via di fuga

In questa notizia si parla di: regime - khamenei - cerca - fuga

Iran risponde a Israele e attacca con 300 missili balistici “su tutto il Paese”, Khamenei: “Devasteremo un regime malvagio” - VIDEO - La tensione tra Iran e Israele si infiamma, con Teheran che risponde al provocatorio attacco lanciando 300 missili balistici su tutto il territorio israeliano.

Il braccio destro di #Khamenei pronto alla fuga in #Russia. Il regime di #Teheran si sgretola #iran #israele #15giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/15/news/ali-asghar-hejazi-fuga-russia-iran-vice-capo-gabinetto-khamenei-uscita-famiglia Vai su X

IN IRAN I GIOVANI IN FESTA PER L’ATTACCO AI PASDARAN, STUDENTI E OPPOSITORI CONTRO KHAMENEI: “SIETE VOI IL NOSTRO ISIS”. SI INVOCA IL CAMBIO DI REGIME Mariano Giustino su Il Riformista del 14 Giugno 2025 Israele sta passeggiand Vai su Facebook

Il regime di Khamenei cerca una via di fuga; Iran, così il regime degli ayatollah si sta sfaldando; L'ayatollah Khamenei è nel mirino: cosa succederebbe se Israele lo uccidesse.

Il regime di Khamenei cerca una via di fuga - Non sa come uscire dalla guerra ora che Israele può tutto a Teheran. Secondo ilfoglio.it

Khamenei in un bunker, voci di defezioni nel regime - Gli appelli di Benjamin Netanyahu al cambio di regime in Iran si accompagnano alle voci più disparate diffuse da media dell'opposizione all'estero su presunte fughe di esponenti del regime. Lo riporta ansa.it