Il quarto giorno di conflitto tra Iran e Israele si apre con tensioni sempre più intense, mentre le vittime e i feriti aumentano da entrambe le parti. La situazione si fa sempre più grave e incerta, lasciando il mondo in ansia per le conseguenze di questo scontro che minaccia la stabilità regionale. La crisi sembra destinata a protrarsi, richiedendo risposte rapide e decisive per evitare un’escalation ancora più drammatica.

È iniziato il quarto giorno del conflitto tra Iran e Israele, segnato da un susseguirsi incessante di attacchi e contrattacchi. Secondo il ministero della Salute di Teheran, i morti in Iran sono duecentoventiquattro, mentre i feriti sono più di milleduecento. In territorio israeliano, invece, le vittime civili accertate sarebbero almeno sedici, con oltre quattrocento persone ferite. Nella notte tra domenica e lunedì, tre civili israeliani sono rimasti uccisi a causa dell'impatto diretto dei missili balistici iraniani; i danni maggiori si stanno registrando nelle zone centrali (dove si trova Tel Aviv) e settentrionali del Paese, dove diversi edifici sono crollati a causa dei razzi iraniani.

