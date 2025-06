Il Purgatorio dove tutto può rinascere

Il Purgatorio, un luogo di speranza e rinascita, prende vita nella mostra che inaugura il 21 giugno presso il Seminario. Per cinque sabati, le straordinarie illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i profondi testi di Franco Nembrini ci accompagneranno in un viaggio tra sofferenza e rinascita, una vera sfida da affrontare per rimediare e ripartire con rinnovata forza. Un’occasione unica per riscoprire il potere della trasformazione.

LA MOSTRA. In Seminario, dal 21 giugno per cinque sabati, le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i testi di Franco Nembrini. Una montagna da scalare per rimediare e rimettersi in viaggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Purgatorio, dove tutto può rinascere

In questa notizia si parla di: purgatorio - rinascere - tutto - testi

In Seminario, dal 21 giugno per cinque sabati, le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i testi di Franco Nembrini. Una montagna da scalare per rimediare e rimettersi in viaggio. Vai su Facebook

Il Purgatorio, dove tutto può rinascere.

Il Purgatorio, dove tutto può rinascere - In Seminario, dal 21 giugno per cinque sabati, le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto e i testi di Franco Nembrini. Come scrive ecodibergamo.it