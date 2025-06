Il Purgatorio di Dante a San Pietro

Dal 17 al 19 giugno, immergiti nell’atmosfera magica de “La Commedia di Dante per San Pietro”, un evento gratuito che rende omaggio al poeta più grande d’Italia. Tre serate di cultura, musica e suggestioni nel cuore di Piazza Pio XII, sotto la guida del maestro Franco Ricordi. Un’occasione unica per riscoprire il Purgatorio dantesco in una cornice imperdibile, sostenuta con entusiasmo dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma.

