Il Psg di Luis Enrique ha incarnato il Cholismo dei tempi d’oro (SoFoot).

il ritorno di un calcio audace e passionale, riportando alla mente le emozioni del cholismo dei tempi d’oro. In un’atmosfera calda e carica di adrenalina, il PSG ha dimostrato di saper sorprendere e conquistare, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nel panorama internazionale. SoFoot scrive che il Psg di Luis Enrique, che ha asfaltato l’Atletico, incarna...

Nel caldo torrido del Rose Bowl di Pasadena, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha travolto l’Atlético Madrid in uno dei primi match del nuovo Mondiale per Club. Nonostante l’assenza di Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, e con un pubblico non del molto numeroso, i parigini hanno offerto una prova di forza sorprendente, andando ben oltre le loro aspettative. SoFoot scrive che il Psg di Luis Enrique, che ha asfaltato l’Atletico, incarna proprio il Cholismo di Simeone. “Prima di essere etichettato come un gioco minimalista e difensivo nonostante i trasferimenti ultra-costosi , il Cholismo era incarnato da uno spirito di squadra notevole, un’intensità superiore a quella dell’avversario e un’organizzazione formidabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it