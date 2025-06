Il principe William pubblica foto per la festa del papà e Meghan un video di Harry con i figli

In occasione della festa del papà, il principe William ha condiviso una toccante foto, mentre Meghan ha pubblicato un dolce video di Harry con i figli. Nei Paesi anglosassoni, questa speciale giornata si celebra nella terza domenica di giugno, e anche i figli di Lady Diana hanno voluto rendere omaggio sui social, testimoniando il forte legame affettivo che unisce le generazioni della royal family. Un gesto che emoziona e unisce i cuori di tutti.

Nei Paesi anglosassoni si celebra la terza domenica di giugno e anche i figli di Lady Diana hanno voluto omaggiare la ricorrenza sui social.

