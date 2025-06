Il primo figlio e la maternità da incubo secondo Mara Fondacaro

Il primo figlio e la maternità da incubo: Mara Fondacaro, giovane regista partenopea, porta al Festival di Pesaro un'opera intensa che sfida le rassicurazioni convenzionali. Con una fotografia suggestiva di Fabio Paolucci, il suo film d’esordio esplora le paure più profonde di una madre inesperta, ponendo domande scomode sul senso della maternità. Un’opera che, tra sogno e incubo, invita lo spettatore a riflettere oltre le apparenze.

"Il miglior cinema deve saper porre le domande, andando oltre la rassicurazione": la nostra intervista alla regista, che ha portato il suo esordio in anteprima al Festival di Pesaro. Come un sogno. O come un incubo. Sfruttando la fotografia di Fabio Paolucci, la regista Mara Fondacaro - partenopea, classe 1994 - costruisce il suo film d'esordio partendo "dalle paure inconfessate di una madre rispetto alla gravidanza". Presentato in anteprima al Festival di Pesaro, Il primo figlio racconta infatti di Ada e Rino (Benedetta Cimatti e Simone Liberati), coppia che vive in una villa sperduta nei boschi.