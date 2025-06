Il prezzo della benzina torna sopra 1,7 euro | è già l’effetto guerra in Iran

della storia recente, superando quota 17 euro al litro a causa dell’intensificarsi del conflitto tra Iran e Israele. Questa escalation geopolitica ha già iniziato a pesare sulle nostre tasche, portando i prezzi alla pompa a livelli mai visti prima. Ma quanto durerà questa tendenza e come influirà sui nostri spostamenti quotidiani? È il momento di capire cosa ci aspetta e come affrontare questa situazione in continua evoluzione.

Roma, 16 giugno 2025 – In molti in questi giorni si sono chiesti: “Quanto ci vorrà perché l’effetto della guerra fra Iran e Israele si farà sentire alla pompa di benzina?”. Che detto più semplicemente: “Quando aumenterà il carburante?”. E la risposta non si è fatta attendere, ahinoi. Si, perché già oggi i prezzi di benzina e diesel alla pompa hanno già fatto segnare degli aumenti. Il prezzo della benzina self service scende ai livelli più bassi dal 2022, mentre il diesel torna ai valori di ottobre 2024. L'apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo della benzina torna sopra 1,7 euro: è già l’effetto guerra in Iran

