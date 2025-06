Il prezzo del gas prosegue il rialzo e in avvio supera i 38 euro

Il prezzo del gas continua a salire, superando i 38 euro al megawattora in avvio di giornata, innescando preoccupazioni sui costi energetici e l’equilibrio globale. Con il conflitto tra Israele e Iran che aggrava le tensioni, il mercato di Amsterdam registra un aumento dell’1,6%, toccando quota 38,5 euro. Questa dinamica impatta direttamente sulle famiglie e le imprese, sottolineando come gli eventi geopolitici influenzino profondamente l’economia energetica mondiale.

Il prezzo del gas, con la guerra in atto tra Israele e Iran, supera i 38 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf salgono dell'1,6% a 38,5 euro.

