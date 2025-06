il prezzo del gas a 39 euro con lente su guerra israele iran

Il prezzo del gas raggiunge quota 39 euro, riflettendo le tensioni crescenti tra Israele e Iran in Medio Oriente. Gli investitori temono un’escalation che potrebbe bloccare le forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, nodo strategico per le importazioni mondiali. A Amsterdam, i contratti Ttf salgono del 2,8%, sottolineando l’incertezza e il rischio crescente nel mercato energetico globale. La situazione rimane estremamente volatile, lasciando gli operatori del settore con un occhio attento alle prossime mosse geopolitiche.

