il prezzo del gas a 39 euro con lente su guerra israele iran

Il prezzo del gas si avvicina ai 39 euro, con una crescita del 2,8% ad Amsterdam, mentre il conflitto tra Israele e Iran si intensifica nel Medio Oriente. La tensione crescente solleva preoccupazioni tra i trader, che temono un'ulteriore escalation capace di interrompere le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, nodo cruciale per le forniture energetiche mondiali. La situazione rimane altamente instabile, rendendo difficile prevedere quale direzione prenderanno i mercati nelle prossime settimane.

