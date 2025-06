Il premio Bancarella in città Incontro con i sei finalisti

Sesto si prepara a brillare questa sera alle 21, ospitando la tappa speciale della 73ª edizione del Premio Bancarella, un evento imperdibile nato dall’impegno dei librai e dei fondatori, tra cui i Tarantola. Piazza Petazzi sarà il cuore pulsante di una serata che celebra la letteratura e l’ispirazione, con un omaggio speciale a Papa Francesco e la presentazione dei sei finalisti. Una notte di emozioni e scoperte letterarie attende il pubblico, pronto a immergersi in un mondo di cultura e passione.

Sesto si prepara ad accogliere, stasera alle 21, la tappa speciale della 73ª edizione del Premio Bancarella, fondato e gestito dai librai, che vede tra i fondatori anche i Tarantola. Piazza Petazzi sarà il palcoscenico di un doppio evento. In questa occasione unica, verrà reso un omaggio speciale a Papa Francesco con il conferimento del Bancarella Unicum al suo libro “Spera“. Durante la serata poi il pubblico potrà conoscere gli autori dei sei libri finalisti che concorrono per l’edizione 2025 del Bancarella. A presentare le loro opere in gara saranno Milena Palminteri con “Come l’arancio amaro“ (Bompiani), ambientato nella Agrigento del 1960, Martina Pucciarelli con “Il dio che hai scelto per me“ (HarperCollins), ispirato alla vera storia dell’autrice, cresciuta nella comunità religiosa dei Testimoni di Geova, Gianni Oliva con “Il pendio dei noci“ (Mondadori) e il racconto sulla linea di Caporetto, Luca Mercadante con il giallo “La fame del cigno“ (Sellerio), Guido Rodriguez con il romanzo sulla memoria “La ragazza con la gonna a fiori“ (Morellini) e Paola Jacobbi con “Luisa“ (Sonzogno) sull’epopea di Luisa Spagnoli e della Perugina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it