Il Precariato Sociale | una realtà che scotta

Il precariato sociale è una ferita aperta nel cuore del nostro Paese, dove stabilità e sicurezza sembrano ormai solo ricordi lontani. In questa realtà vibrante e complessa, giovani, adulti e nonni si confrontano con un presente incerto, tra speranze e sfide quotidiane. Una vera e propria lotteria settimanale che mette alla prova il nostro senso di appartenenza e resilienza. Ma come possiamo trasformare questa situazione in un’opportunità di cambiamento reale?

Viviamo in un paese vivo, anzi vivace, popolato da giovani esperti in attesa, adulti in apnea e nonni che ricordano quando il posto fisso era una cosa così vera da sembrare noiosa. Qui non esistono né treni in orario né certezze contrattuali. Solo una grande lotteria settimanale chiamata "Stage Remunerato (forse)". Ogni lunedì i candidati .

