Il pranzo a base di pesce finisce malissimo | 15 persone ricoverate in ospedale Ambulanze sul posto

Un pomeriggio di relax si è trasformato in una vera e propria emergenza al centro estivo degli scout di Quinzano d'Oglio. Dopo un pranzo a base di pesce, almeno 15 persone sono state colte da malore e trasportate in ospedale, con ambulanze all'opera sul posto. La scena si è fatta subito caotica, lasciando tutti sgomenti e preoccupati, mentre si cercano le cause di questa inquietante intossicazione di massa.

Malesseri dopo aver mangiato. Pomeriggio da incubo al centro estivo degli scout organizzato domenica 15 giugno al parco Chiavicone di Quinzano d'Oglio, piccolo comune in provincia di Brescia. Almeno una ventina di persone si sarebbero sentite male dopo un pranzo a base di pesce, su cui sono in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il pranzo a base di pesce finisce malissimo: 15 persone ricoverate in ospedale. Ambulanze sul posto

Intossicazione alimentare al grest: in 15 finiscono ricoverati in ospedale - Pomeriggio da incubo al grest degli scout organizzato domenica al parco Chiavicone di Quinzano d'Oglio. Riporta bresciatoday.it

