Il possibile distacco tra Sinner e Alcaraz dopo Halle e Queen’s L’azzurro difende 500 punti lo spagnolo solo 50

Lungo il cammino verso Wimbledon, Sinner e Alcaraz si preparano con strategie diverse. Mentre lo spagnolo si concentra sul Queen’s, difendendo pochi punti, l’azzurro punta a Halle per consolidare la propria posizione. Un distacco che potrebbe segnare il futuro dei loro ranking e delle ambizioni sui campi più prestigiosi. La sfida a distanza è già iniziata: quale strada porterà al trionfo? Solo il tempo dirà chi saprà sfruttare al meglio questa fase cruciale.

Una sfida a distanza. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz affronteranno un percorso diverso di avvicinamento al torneo di Wimbledon. Il n.1 del mondo giocherà nell ‘ATP500 di Halle, dove l’anno scorso si era imposto in finale contro il polacco Hubert Hurkacz. Il n.2 ATP, invece, affronterà i propri rivali nel celebre evento del Queen’s a Londra, dovendo difendere solo 50 punti, frutto degli ottavi di finale raggiunti nel 2024 (battuto dal britannico Jack Draper). Visto il meccanismo di funzionamento della classifica mondiale del tennis, ci saranno una serie di ripercussioni nei punti che i “duellanti” avranno al termine di questa settimana, prima di disputare i Championships sull’erba di Church Road. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il possibile distacco tra Sinner e Alcaraz dopo Halle e Queen’s. L’azzurro difende 500 punti, lo spagnolo solo 50

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - halle - queen

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Smaltita la delusione, Jannik Sinner riparte dall'ATP 500 di Halle, Alcaraz invece giocherà al Queen's. Taylor Fritz è il nuovo campione di Stoccarda,... Vai su Facebook

Sinner vuole evitare Alcaraz, in Spagna 'provocano' Jannik dopo Roland Garros; Comincia la stagione Atp su erba, Sinner annuncia: “Giocherò ad Halle”. Alcaraz non ci sarà; Sinner ad Halle, Alcaraz al Queen's. In Spagna: 'Jannik vuole evitarlo'.

Sinner torna in campo per dimenticare Parigi: oggi il doppio e domani il singolo ad Halle - Ovvero se Jannik Sinner ha finalmente messo da parte la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Riporta corrieredellosport.it