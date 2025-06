Il Ponte sulla Bure riaperto di notte Semaforo e solo per mezzi leggeri

Dopo otto mesi di attesa, il ponte sulla Bure a Pontenuovo riapre al traffico, ma solo di notte e per veicoli leggeri. Questa soluzione temporanea garantisce la sicurezza durante le operazioni di consolidamento e permette di riprendere gradualmente il traffico. La circolazione è regolata da semaforo e a senso unico alternato, limitando il passaggio a veicoli sotto le 3,5 tonnellate. Pedoni e residenti attendono con speranza una riqualificazione completa.

Pontenuovo (Pistoia), 16 giugno 2025 – Dopo otto mesi di chiusura per i lavori di consolidamento è stato riaperto sabato notte il ponte sulla Bure a Pontenuovo. La circolazione veicolare è consentita a senso unico alternato regolato da un semaforo. Possono transitare solo i veicoli leggeri, vale a dire inferiori a 3,5 tonnellate. Gli avvisi di questa limitazione sono stati collocati su tutta la strada provinciale montalese. Per i pedoni e i ciclisti è stata predisposta sul ponte una corsia dedicata che fiancheggia la carreggiata. Il semaforo è collegato ai sensori che rilevano l’altezza dell’acqua nel torrente e anche all’impianto di monitoraggio installato per verificare lo stato della lesione presente sulla spalla est del ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ponte sulla Bure riaperto di notte. Semaforo, e solo per mezzi leggeri

