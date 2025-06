Il ponte crolla sotto i piedi di centinaia di turisti | morti e dispersi

Una tranquilla giornata di esplorazione si è trasformata in una tragedia senza precedenti, quando un ponte in ferro sul fiume è improvvisamente crollato, inghiottendo centinaia di turisti. Tra morti, feriti e dispersi, si apre una drammatica corsa contro il tempo per salvare le vittime. Mentre i soccorsi affrontano le difficili condizioni del fiume, il paese si interroga sulle cause di questa tragedia inattesa. Ecco cosa è accaduto.

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia: un ponte in ferro sul fiume è improvvisamente crollato. Decine di turisti sono finiti in acqua, travolti dalla corrente potenziata dalle piogge dei giorni scorsi. Il bilancio è pesante: almeno due morti, 32 feriti e diversi dispersi. I soccorsi sono ancora in corso, ma le condizioni del fiume complicano ogni operazione. Ecco cosa è accaduto. Leggi anche: Devastante grandinata in Italia: chicchi grandi come palline da tennis La tragedia a Kundamala: un ponte, decine di turisti e un cedimento improvviso. Il drammatico incidente è accaduto ieri a Kundamala, nel distretto di Maval, vicino alla città indiana di Pune, dove un ponte in ferro sul fiume Indrayani è improvvisamente crollato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il ponte crolla sotto i piedi di centinaia di turisti: morti e dispersi

