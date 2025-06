Il pm di Tangentopoli e della P2 | Finita Mani pulite resta il malaffare

Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite e protagonista di importanti inchieste contro il malaffare, ha dedicato la vita a svelare i meccanismi nascosti tra politica, potere e corruzione. Con la sua esperienza, ha smascherato le radici profonde del sistema corrotto, studiandone mutazioni e nuove strategie. Oggi, Colombo si pone come testimone e analista delle sfide attuali, offrendo una visione critica e illuminante per riconoscere e contrastare le insidie del malaffare.

di Pietro Mecarozzi FIRENZE Gherardo Colombo è l’ex magistrato di Mani Pulite. È anche il giudice della scoperta della P2 e del delitto Ambrosoli. Un uomo che ha fatto tremare i potenti. Un uomo che conosce il rapporto tra politica e magistratura e il rapporto tra il potere e la corruzione. Ne ha studiato l’origine, gli effetti e la sua struttura. E oggi, riesce a riconoscerne la mutazione, i punti deboli e le nuove strategia d’attacco. Colombo, prima l’inchiesta in Liguria, poi il terremoto Occhiuto e pochi giorni fa le accuse alla sindaca di Prato. Il paragone con Tangentopoli è subito stato riproposto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pm di Tangentopoli e della P2: "Finita Mani pulite, resta il malaffare"

