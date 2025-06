Il piccolo Dade è partito in cargo bike con il papà | mille chilometri per sensibilizzare sulle malattie rare

il via a questa straordinaria avventura è stato il calore della comunità riccionese e il desiderio di sensibilizzare su una sfida invisibile. Partiti lunedì mattina dal Club del Sole, Davide e suo papà Simone hanno intrapreso un viaggio di 1000 chilometri in cargo bike, simbolo di coraggio e speranza. A dare forza e ispirazione a questo percorso, ci sono le storie che vogliono cambiare il mondo, un passo alla volta.

È iniziato lunedì mattina (16 giugno), dal Club del Sole in viale Torino a Riccione, "Dade alla ricerca del Delfino Magico", l'emozionante viaggio in cargo bike di Davide, un bambino riccionese di 6 anni affetto da Kif5c, una rara malattia genetica, e di suo papà Simone Tura.

Raccolti 2.700 euro per Dade. Affetto da malattia genetica rara, girerà l'Italia in cargo bike - A meno di un mese dalla partenza di "Dade alla ricerca del Delfino Magico", il viaggio in cargo bike per sensibilizzare sulle malattie rare infantili, l'evento di raccolta fondi a San Lorenzo in Correggiano (Rimini) ha avuto un grande successo, raccogliendo 2.

Il 16 giugno Davide, bambino affetto dalla malattia genetica rara Kif5c, e suo papà Simone Tura, inizieranno un viaggio in cargo bike per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disabilità infantili e incoraggiare ad uscire dall'isolamento.

Il 16 giugno Davide, bambino riccionese di 6 anni affetto dalla malattia genetica rara Kif5c, e suo papà Simone Tura inizieranno un viaggio in cargo bike per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disabilità infantili, in particolare quelle causate da malattie gen

