Il petrolio in calo a New York -2,07% a 71,48 dollari

Il petrolio in calo a New York, con le quotazioni che scendono del 2,07% a 71,48 dollari al barile, suscitano curiosità tra gli investitori. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, il mercato si mostra rassicurato dal proseguimento del flusso di greggio senza interruzioni significative. Resta da vedere come questa dinamica influenzerà i prezzi nel breve e lungo termine, creando opportunità e sfide per gli attori del settore energetico.

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,07% a 71,48 dollari al barile dopo i rialzi della mattinata. Il calo si verifica nonostante le tensioni in Medio Oriente, con gli investitori che sembrano rassicurati dal fatto che il flusso dell'oro nero prosegua per ora senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio in calo a New York, -2,07% a 71,48 dollari

In questa notizia si parla di: calo - petrolio - newyork - dollari

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

Il petrolio in calo a New York, -2,07% a 71,48 dollari; Il petrolio è in calo a New York a 67,16 dollari; Il petrolio è in calo a New York a 67,16 dollari.

Il petrolio in calo a New York, -2,07% a 71,48 dollari - NEW YORK, 16 GIU – Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 2,07% a 71,48 dollari al barile dopo i rialzi della mattinata. lasicilia.it scrive

Il petrolio è in calo a New York a 67,16 dollari - Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,45% a 67,16 dollari al barile. Da quotidiano.net