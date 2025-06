Il petrolio in calo a New York -2,07% a 71,48 dollari

Il petrolio a New York mostra segnali di calo, con le quotazioni che scivolano del 2,07% a 71,48 dollari al barile, dopo aver registrato rialzi nella mattina. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, il mercato sembra rassicurato dalla continuità del flusso di approvvigionamento, mantenendo una certa stabilità . Questa dinamica suggerisce che, al momento, gli investitori valutano positivamente la resilienza dell’oro nero, ma rimangono attentamente vigili sulle future evoluzioni.

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 61,88 dollari - Questa mattina i mercati delle materie prime registrano un lieve calo dei prezzi del petrolio. Il WTI con scadenza a giugno scambia a 61,88 dollari al barile, segnando una flessione dello 0,11%, mentre il Brent con scadenza a luglio si attesta a 64,86 dollari, con una diminuzione dello 0,15%.

