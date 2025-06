Il pavimento cede all'improvviso donna di 38 anni precipita in casa a Milano e fa un volo di tre metri

Un incidente improvviso scuote Milano questa mattina: una donna di 38 anni ha subito un grave incidente in via Catone, quando il pavimento sotto i suoi piedi si è improvvisamente ceduto, facendola precipitare di tre metri. L’episodio, avvenuto intorno alle 8.30, desta preoccupazione e attenzione sulla sicurezza degli edifici cittadini. Cosa sarà emerso nelle indagini? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che potrebbe riservare sorprese…

L'episodio è avvenuto in via Catone a Milano (viale Jenner) intorno alle 8.30 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, una porzione del pavimento ha improvvisamente ceduto sotto i piedi della donna, facendola precipitare nel vuoto per tre metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pavimento - donna - milano - cede

Pavimento cede sotto i suoi piedi, donna precipita nel vuoto; Il pavimento cede all'improvviso, donna di 38 anni precipita in casa a Milano e fa un volo di tre metri; Cede il pavimento di una escape room, ragazza precipita al piano di sotto.

Il pavimento cede all’improvviso, donna di 38 anni precipita in casa a Milano e fa un volo di tre metri - Secondo le prime ricostruzioni, una porzione del pavimento ha improvvisamente ceduto sotto i piedi della donna, ... Da fanpage.it

Milano, cede il pavimento di una casa in ristrutturazione: feriti due operai - Milano – Il pavimento ha ceduto all'improvviso, trascinando con sé due operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Lo riporta ilgiorno.it