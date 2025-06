Il Parco del Conero inaugura il ciclo di eventi Serate Natura 2025 | si parte giovedì 3 luglio a Sirolo

Il Parco del Conero apre le sue porte alla stagione estiva con il ciclo di eventi Serate Natura 2025, iniziando il 3 luglio a Sirolo. Un’occasione imperdibile per scoprire e valorizzare questo angolo di paradiso, dove tutela e conoscenza si incontrano per proteggere un patrimonio naturale unico. Preparatevi a vivere serate all’insegna della natura, della cultura e della consapevolezza ambientale, perché solo insieme possiamo preservare questi tesori per le generazioni future.

SIROLO – La tutela del Parco del Conero passa soprattutto attraverso un lavoro costante di formazione ed informazione sia nei confronti dei portatori di interesse istituzioni, politici e imprenditori ma anche dei residenti e dei turisti che frequentano temporaneamente, in estate ma non solo.

